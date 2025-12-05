Ш окиращи подробности за криминалното минало на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември в София излязоха наяве след официално съобщение на СДВР. След лавина от медийни въпроси от полицията публикуваха конкретни факти за предишните им провинения – и те са повече от тревожни.
🚗 Дрога зад волана и отказ от тест
Ж. Ж. (19 г.) е заловен още през 2023 г. за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества в Стара Загора.
К. Й. (21 г.) пък има серия от тежки нарушения – задържан за закана, за каналджийство с участие на непълнолетни, както и за отказ от тест за алкохол и наркотици при шофиране в Приморско.
🔥 Палеж и незаконно превеждане на мигранти
Л. Т. (25 г.) е с още по-тежки обвинения – привлечен като обвиняем за противозаконно подпомагане на чужденци, а през 2024 г. – и за палеж на имущество със значителна стойност в Дупница.
🚓 Кара без книжка
М. И. (21 г.) е обвиняем за управление на МПС след лишаване от правоуправление – едно от най-опасните престъпления на пътя.
💊 „Кристали“, кражби и връзка с „локалите“
Най-тежкото досие е на Н. А. (21 г.):
- 2022 г. – задържан за кражба
- 2024 г. – задържан за притежание на „кристали“
- 2025 г. – отново заловен със същата опасна дрога
- Лятото на 2025 г. – установена съпричастност към т.нар. „локали“ – агресивни улични групи