Ш окиращи подробности за криминалното минало на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември в София излязоха наяве след официално съобщение на СДВР. След лавина от медийни въпроси от полицията публикуваха конкретни факти за предишните им провинения – и те са повече от тревожни.

🚗 Дрога зад волана и отказ от тест

Ж. Ж. (19 г.) е заловен още през 2023 г. за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества в Стара Загора.

К. Й. (21 г.) пък има серия от тежки нарушения – задържан за закана, за каналджийство с участие на непълнолетни, както и за отказ от тест за алкохол и наркотици при шофиране в Приморско.

🔥 Палеж и незаконно превеждане на мигранти

Л. Т. (25 г.) е с още по-тежки обвинения – привлечен като обвиняем за противозаконно подпомагане на чужденци, а през 2024 г. – и за палеж на имущество със значителна стойност в Дупница.

🚓 Кара без книжка

М. И. (21 г.) е обвиняем за управление на МПС след лишаване от правоуправление – едно от най-опасните престъпления на пътя.

💊 „Кристали“, кражби и връзка с „локалите“

Най-тежкото досие е на Н. А. (21 г.):