Протестът в центъра на София на 1 декември, който трябваше да бъде „мирен и статичен“, се превърна в нощ на хаос, пожари и масови безредици. Това разкри вътрешният министър Даниел Митов от трибуната на Народното събрание, като представи детайлен доклад за действията на полицията.

Разрешението от Столичната община било ясно – без шествие, без блокиране на трафика, само статичен протест в района на Министерския съвет и няколко централни площади. Но сценарият се обърнал с главата надолу.

Още час преди началото полицията засекла риск от безредици. Били изградени 21 КПП, а униформените следели за агресивни лица и познати от предишни протести. Само минути след 18:00 ч. откриват димки, газов пистолет, бомбички, боксове и пиротехника, включително носени от непълнолетни.

Към 18:10 ч. броят на протестиращите вече надхвърлил 5000 души.

Незаконно шествие и тъмни улици

Около 20:00 ч. е даден призив за шествие към централите на ДПС и ГЕРБ – въпреки че такова НЕ било разрешено. Хиляди тръгнали по бул. „Дондуков“, напускайки охранявания периметър. В този момент към множеството се включили и хора от нерегламентирани маршрути.

Малко след това мистериозно угасва уличното осветление около Софийския университет, „Славянска“ и метростанция „Сердика“. И тогава адът започнал.

Огън, камъни, чупене и ранени полицаи

След 21:06 ч. започва масово хвърляне на пиротехника, камъни, бутилки, чупене на коли и витрини около Министерството на отбраната. Полицейски автомобили са повредени, служители – обстрелвани.

В 21:16 ч. избухва пожар в кабелен тунел към подстанция „Рила“, а над 40 контейнера в района са запалени. Опожарени са входове на сгради и партийни офиси.

Арести, оръжия и мистериозни 31 000 лева

Равносметката е стряскаща:

75 задържани ,

, 23 известни на полицията ,

, 16 досъдебни производства ,

, 14 обвиняеми ,

, 3 ранени полицаи.

Сред иззетите вещи – газов пистолет, ножове, боксове, пиротехника с пирони, маски. В един от задържаните са открити 31 000 лева в брой, заедно с листи с изписани имена на улици.

Полицията е използвала единствено лютив спрей и то „при абсолютна необходимост“, увери министърът.

Митов: Организаторът носи отговорност

„Организаторът е бил длъжен да не допуска въоръжени, маскирани и пияни лица. Това е изрично записано“, заяви Митов и подчерта, че полицията е действала изцяло по закон.

Ден по-късно СДВР потвърди още нещо тревожно – нападателите са били предварително организирани.

София осъмна след нощ на пламъци, разрушения и страх. А въпросите кой и защо подпали града – тепърва ще търсят отговор.