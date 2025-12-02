И стински трилър се разигра в шуменското село Златар! Двама мъже – баща и син – „наказаха“ напусналия ги пастир по възможно най-безумния начин: отвлякоха го, набутвайки го насила в колата си, за да го върнат обратно на работа.

Причината? 32-годишният работник си намерил по-добре платена работа. Това вбесило работодателите – 58-годишния П.М. и 33-годишния П.П., които решили да „решат проблема“ като престъпници.

На 1 декември 2025 г. двамата преследвали мъжа до новото му работно място, извлекли го насила и потеглили към Шумен. Но не сметнали нещо важно – случаен минувач видял всичко и набрал 112.

Полицията светкавично организирала преследване и блокирала автомобила.

Отвлеченият пастир бил освободен невредим и върнат у дома, а „работодателите“ – закопчани и вкарани в ареста.

Окръжна прокуратура – Шумен вече им е повдигнала обвинения за отвличане. Очаква се двамата да бъдат изправени пред съда с искане за най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Шуменско още не може да повярва на тази абсурдна криминална драма.

Любомир Славов