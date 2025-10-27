Т радициите трябва да се спазват – след празничната софра на Димитровден поставяме амбициозно начало на работната седмица с вестник „Телеграф“.

На 27 октомври в него ще прочетете:

Българи са принудени да търсят животоподдържащи медикаменти в съседни страни – Гърция, Турция и Сърбия, тъй като у нас ги няма. Техните заместители пък са неефективни за тях. От години близо 400 медикамента липсват от аптечната мрежа. Сред тях са антибиотици, антидиабетни, кръвосъсирващи, инсулин, кортикостероиди и мн. др. Още в темата на „Телеграф“.

Ще може ли чуждо джипи да ни постави ваксина по национална програма, ако личният лекар ни откаже по някаква причина, колко столетници са били ваксинирани срещу грип миналата година и колко ваксини е поставил отличникът сред общопрактикуващите лекари – подробности в новия брой на вестника.

Българин пребори конкуренция от над 3000 униформени и стана полицай на годината в Атланта. Кой е той и с какво заслужи тази чест?

Военният анализатор Руслан Трад коментира в интервю последните технологии в конфликта в Украйна, заплахите срещу България и ще има ли истински край на войната в Газа.

Какво следва след решението на БСП да се съгласи председателят на НС да се върти на ротация?

Какви глоби ще има за незаконни сметища, ако се приемат поправките в НК?

Близначката Влади от дуета Алекс и Влади си обзаведе с мезонет, а мъжът й рапър я посрещна с бели рози.

Марта Вачкава въздиша по лозата на Владо Пенев, а Ути Бъчваров се нагласи като дявол – още светски новини в любимия вестник.

Как икономка окраде вратаря Икер Касияс, подменяйки оригиналните му часовници с реплики – щетите са на стойност 200 000 евро.

С броя на вестник „Телеграф“ получавате и безплатното приложение „Агро Телеграф“, много страници с игри и забавления, както и редовната рубрика, в която вие питате, а юристката Елена Димитрова-Вълканова отговаря.

