О т днес, 9 октомври, НАП ще глобява търговци, които своеволно надуят цените, без да имат обективни причини за това. Глобите ще са драстични - колко - в темата на "Телеграф".

И още:

- С идването на еврото земите поскъпват - до 2700 лв. за дка. Поскъпването е 300% от 2010 г. - още по темата от Стефан Асенов, асистент в Институт по аграрна икономика към Селскостопанската академия в интервю пред „Телеграф“;

- Ще отпаднат ли почивните понеделници, които са неработни, ако официален празник се е паднал в събота или неделя - един срещу друг бизнес и синдикати - подробностите за сблъсъка - в четвъртък в любимия вестник!

"Телеграф" - новините без компромиси!