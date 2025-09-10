А тина е на прага на нов етап в развитието на своя градски транспорт – от 13-ти септември основните линии ще работят денонощно. Решението беше обявено официално от заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Константинос Киранакис в отговор на нарастващите нужди от нощен транспорт както за жителите, така и за туристите в гръцката столица, съобщи NOVA.

Метрото ще функционира 24 часа всяка събота, улеснявайки придвижването както на хората, които пътуват късно вечер, така и на тези, които започват работа рано сутрин. Трамваите ще удължат маршрутите си през летните месеци и в периоди на засилен трафик, обслужвайки основно крайбрежната зона и посетителите, съчетаващи туризъм и забавления.

Автобусният транспорт също ще бъде подсилен. Освен познатите линии, свързващи летището с града денонощно, ще бъдат разширени и нощните маршрути по основните булеварди през уикендите. Така транспортната мрежа ще стане по-пълноценна, намалявайки зависимостта от автомобили и улеснявайки нощния живот на Атина.

Изключение от плана правят тролейбусите, които няма да преминат към 24-часова експлоатация. Те постепенно ще бъдат изведени от движение и заменени с нови електрически автобуси – част от стратегията за модернизация и изграждане на по-зелена, устойчива транспортна система.