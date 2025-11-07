С ингапурските власти легализираха телесното наказание за киберизмама, съобщи The Straits Times.

„Измамниците ще получат поне шест удара с тояга или камшик, като наказанието потенциално може да се увеличи до 24 в зависимост от тежестта на престъплението“, отбелязва изданието.

Според изданието, вербовчиците и така наречените „парични мулета“, които предоставят банковите си сметки, SIM карти или данни за достъп до Singpass (системата за цифрова идентификация на Сингапур), също ще бъдат подложени на този вид наказание.

Беше отбелязано, че по време на четенето на законопроекта, старши министър на вътрешните работи на Сингапур Сим Ан посочи, че киберизмамите са най-разпространеният вид престъпление в страната, представлявайки 60% от всички докладвани престъпления.