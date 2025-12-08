Ф ермер уби 7-метров питон, който го събори от колело и го премаза.

Чудовищната змия, скрита във висока трева, се закачила за крака на 57-годишния Нурдин, докато той и съпругата му карали велосипеди по обрасла пътека в Индонезия на 29 ноември, предава Daily Star.

Двойката паднаla на земята, когато велосипедът им се преобърнаl. Преди Нурдин да успее да се изправи на крака, огромното влечуго се плъзнало върху него и се увило безмилостно около торса му. Съпругата на Нурдин наблюдавала с ужас как съпругът ѝ се бори да си поеме дъх. Тя трескаво драскала хищника, опитвайки се да го отдръпне, преди да се втурне към най-близката къща, за да извика за помощ.

Но когато помощта пристигнала, Нурдин вече бил станал жертва на смъртоносната прегръдка на питона. Бригаден генерал Анди Мохамед Тауфик, ръководител на връзките с обществеността в полицията в Източен Луву, разказа: „Жертвата се е прибирала от плантацията си с пипер със съпругата си. По пътя е била нападната от змия“.

Въпреки всичките си усилия, селяните не успели да откъснат питона от тялото на Нурдин. Те били принудени да нарежат змията на парчета, за да го освободят.

Мрежестият питон, един от най-големите видове змии в света, е роден в Югоизточна Азия. Той обитава гори, блата, канали и дори градове, което води до чести срещи с хора.

Тези змии имат разнообразна диета, която включва хора, котки, кучета, птици, плъхове и други змии.