С амолетът на Володимир Зеленски е бил „обстрелян с дронове от военен тип в опит за ужасяваща атака“.

Според съобщенията, четири неидентифицирани дрона са летели към самолета на украинския президент близо до времето, когато той е кацнал на летището в Дъблин във вторник. Твърди се, че четири неидентифицирани дрона от военен тип са нарушили зона, забранена за полети, в опит да се приближат до самолета на Володимир Зеленски.

Според ирландския вестник The Journal, дроновете са летели към траекторията на полета на самолета на украинския президент мигове след като той е кацнал на летище Дъблин около 23:00 часа в понеделник. Твърди се, че самолетът на Зеленски е изпреварил графика, което означава, че дроновете са щели да бъдат директно на пътя му, ако беше кацнал навреме.

Според съобщенията, ирландските служби за сигурност са установили, че използваните дронове са били големи, изключително скъпи и с военна спецификация, и че инцидентът може да бъде класифициран като „хибридна атака“.

Министърът на правосъдието и министрите на отбраната са били информирани в рамките на часове. Според The Journal, комисарът на Гарда Джъстин Кели е бил уведомен за инцидента в ранните часове на вторник сутринта. Все още не е ясно дали украинската делегация е била информирана.