Ц ентърът на Париж бе разтърсен тази сутрин от трите мощни взрива, след които избухна пожар във ван на няколко крачки от офисите на френския премиер. Очевидци съобщават, че три взрива се чулa на Rue de Varenne, точно отсреща от Хотел „Матиньон“, официалната резиденция на премиера на Франция.

След взривовете се появи гъст черен дим, излизащ от ван на френска компания за обществени осветителни услуги. Очевидци публикуват кадри в социалните мрежи, показващи пожара и гъстия дим, който изпълва улицата.

Инцидентът се случва на фона на оставката на сегашния премиер Себастиен Лекорню, който тази седмица трябва да проведе важни срещи. Ванът, който е пламнал, е бил на "една ръка разстояние" от официалния му офис.

Пожарните екипи бързо са пристигнали на място, преминавайки покрай събрали се журналисти, за да овладеят огъня. На този етап властите уточняват, че няма информация за пострадали, а причината за взривовете и пожара се разследва.

Париж днес преживя минути на паника и хаос, а социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеа на пламналия ван.

Париж ван Взрив и пожар разследване Матрьон