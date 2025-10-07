Ц ентърът на Париж бе разтърсен тази сутрин от трите мощни взрива, след които избухна пожар във ван на няколко крачки от офисите на френския премиер. Очевидци съобщават, че три взрива се чулa на Rue de Varenne, точно отсреща от Хотел „Матиньон“, официалната резиденция на премиера на Франция.
След взривовете се появи гъст черен дим, излизащ от ван на френска компания за обществени осветителни услуги. Очевидци публикуват кадри в социалните мрежи, показващи пожара и гъстия дим, който изпълва улицата.
Paris : une camionnette a pris feu rue de Varenne... à deux pas de Matignon. Les pompiers sont en cours d'intervention à côté des bureaux du Premier ministre.pic.twitter.com/pjc1VMjJ3E— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 7, 2025
Инцидентът се случва на фона на оставката на сегашния премиер Себастиен Лекорню, който тази седмица трябва да проведе важни срещи. Ванът, който е пламнал, е бил на "една ръка разстояние" от официалния му офис.
Пожарните екипи бързо са пристигнали на място, преминавайки покрай събрали се журналисти, за да овладеят огъня. На този етап властите уточняват, че няма информация за пострадали, а причината за взривовете и пожара се разследва.
Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F— AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025
Париж днес преживя минути на паника и хаос, а социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеа на пламналия ван.