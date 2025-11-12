П осетителите на парижко кино станаха свидетели на наистина ужасяваща гледка, и то не само на екрана. Докато се прожектираше култовият филм на Ридли Скот „Пришълецът“, зрителите се сблъскаха с истински „чудовища“ – дървеници, предава Actu Paris.

Според очевидци, вредителите са нападнали посетителите точно по време на прожекцията. Някои от публиката са напуснали театъра с многобройни ухапвания и са се оплакали от силен сърбеж. Една от жертвите призна, че след завръщането си у дома е била принудена да изхвърли дрехите си, страхувайки се, че е донесла паразитите със себе си.

Бях буквално изяден жив отново. Имах десетки ухапвания по врата и ръцете“, каза един зрител, отбелязвайки, че преди това е срещал подобна ситуация в същото заведение.

Представители на кината потвърдиха проблема и подчертаха, че Cinémathèque Française приема подобни инциденти много сериозно. Те казаха, че имат строг протокол за предотвратяване на дървеници от над три години, за да гарантират безопасността на своите посетители.