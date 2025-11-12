П осетителите на парижко кино станаха свидетели на наистина ужасяваща гледка, и то не само на екрана. Докато се прожектираше култовият филм на Ридли Скот „Пришълецът“, зрителите се сблъскаха с истински „чудовища“ – дървеници, предава Actu Paris.

Според очевидци, вредителите са нападнали посетителите точно по време на прожекцията. Някои от публиката са напуснали театъра с многобройни ухапвания и са се оплакали от силен сърбеж. Една от жертвите призна, че след завръщането си у дома е била принудена да изхвърли дрехите си, страхувайки се, че е донесла паразитите със себе си.

Бях буквално изяден жив отново. Имах десетки ухапвания по врата и ръцете“, каза един зрител, отбелязвайки, че преди това е срещал подобна ситуация в същото заведение.

Представители на кината потвърдиха проблема и подчертаха, че Cinémathèque Française приема подобни инциденти много сериозно. Те казаха, че имат строг протокол за предотвратяване на дървеници от над три години, за да гарантират безопасността на своите посетители.

дървеници кино Париж нашествие ухапвания