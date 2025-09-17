Д вугодишно момиче от Флорида, САЩ, беше удушено до смърт в леглото си от огромен бирмански питон. Змията беше закупена от майката на жертвата, която силно недохранвала домашния си любимец.

Според съобщенията, питонът, с име Джипси, е имал само юрган, покриващ клетката му. Докато малката Шаюна е спяла, 8,5-килограмовата змия е пропълзяла в креватчето ѝ, увила се е около врата ѝ и се е опитала да я глътне, пише New York Post.

Майката на момичето e призната за виновна за утежнено непредумишлено убийство и неглижиране на дете след смъртта на дъщеря си.