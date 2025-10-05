Ужасна трагедия разтърси американския щат Тексас – две деца бяха убити, а още две са в критично състояние, след стрелба в предградието Енгълтън, близо до Хюстън.

По данни на шерифската служба на окръг Бразория, сигналът за стрелбата е подаден вчера. Пристигналите на място полицаи открили телата на две деца – на 13 и на 4 години, както и още две, на 8 и 9 години, които били откарани по въздух в болница.

Всички заподозрени вече са задържани, а според властите няма заплаха за общността.

„Загубата на две деца по такъв начин е трагедия. В мислите си сме със семейството и всички засегнати“, заявиха от шерифската служба във „Фейсбук“.

Енгълтън е малък град с около 19 500 жители, намиращ се на 72 км южно от Хюстън. Местните са в шок от кървавия инцидент, а разследването продължава, за да бъдат изяснени мотивите за стрелбата и връзките между участниците.