Д войка в Тайван откри след близо шест години, че са кръвно свързани, според ETtoday.

Според източника, съпругът решил да провери регистрацията си по местоживеене и открил, че баба му по майчина линия и бабата на жена му някога са били полусестри. Това означавало, че двойката са първи братовчеди - роднини от шеста степен по съребрена линия.

В Тайван подобни бракове са забранени и съюзите се считат за юридически недействителни. След изясняване на всички обстоятелства, мъжът завел дело, за да обяви брака им за недействителен. Въпреки шока, двойката не нарушила закона и решила бракът да бъде официално анулиран.