Т урция готви шок за всички зад волана! Великото национално събрание обсъжда нов закон за пътната безопасност, който превръща джигитите в най-скъпите „шофьори“ на планетата.

Нарушителите ще броят десетки хиляди лири за всяка глупост на пътя:

Скриване на номера – 140 000 лири (5 600 лв.) и колата остава без движение 30 дни!

Превишена скорост в града: до 90 дни без книжка!

Непропусната линейка – 15 000 лири глоба, а ако не спреш – 46 000 лири и книжката в коша!

Агресивно поведение – до 180 000 лири (7 200 лв.) и два месеца наказание без право да караш.

Червен светофар + катастрофа = два месеца без книжка и психотест!

Телефон зад волана? Вече струва 5 000 лири (200 лв.)!

А ако избягаш от катастрофа с ранени или загинали – чака те затвор от 1 до 3 години!

Дори шумните тунинговани коли ще се наказват – с 16 000 лири (640 лв.) глоба.

Властите твърдят, че целта не е да пълнят хазната, а да спасят животи. Но едно е ясно – шофьорите в Турция вече ще мислят два пъти преди да натиснат газта!