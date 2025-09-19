Ф ренският президент Еманюел Макрон откри отново двете големи средновековни кули на катедралата „Нотр Дам“ в Париж за обществени посещения, възстановени след опустошителния пожар на 15 април 2019 г.

Откриването на реставрираните кули от Макрон стана ден преди уикенда, когато обществеността най-накрая ще може да се изкачи по 424-те стълби, за да се наслади на несравними гледки към Париж.

Повторното им отваряне бележи още един важен момент в мащабния процес на реконструкция, който все още продължава дори след повторното отваряне на катедралата на 7 декември 2024 г. с бляскава церемония, на която присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп седмици преди встъпването му в длъжност. Реконструкцията на „Нотр Дам“ до предишната ѝ слава представлява голям успех за Макрон, който е политически обременен у дома. Той може да се похвали с изпълнението на обещанието за извършване на реставрацията в рамките на половин десетилетие.

