О коло 200 демонстранти бяха арестувани от полицията в първите часове на масовите протести във Франция. Това съобщи уебсайтът на Асошиейтед прес нюз.ю

ШОК ВЪВ ФРАНЦИЯ: Премиерът Франсоа Байру катастрофира в парламента – загуби вот на доверие!

В сряда в Париж и други градове на Франция протестиращите блокираха пътища, подпалиха и бяха посрещнати със залпове със сълзотворен газ от полицията, опитвайки се да окажат натиск върху президента Еманюел Макрон преди да предложи нов премиер, който ще е седми откакто е станал държавен глава.

Според изданието в един от лицеите в източната част на френската столица протестиращите са изхвърлили боклук по пътя и са го запалили, в резултат на което движението е било блокирано. Освен това в района е била забелязана голяма група служители на реда в пълна екипировка.

От своя страна порталът Actu Paris отбеляза, че има и опити за блокиране на движението по парижкия околовръстен път. Общо демонстрантите успяха да блокират около шест важни възела по различно време.

🚨🇫🇷 FRENCH POLICE DEPLOY TEAR GAS



- Over TWO HUNDRED arrests [@APNews ]

- Groups have declared this part of the "BLOCK EVERYHTHING" protest



It's the end of the Macron Government https://t.co/6WqCc3d6YD pic.twitter.com/tYfhn5PkOq — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 10, 2025

Ден по-рано френският политик Орелиен Таш заяви, че партията LFI ще предложи процедура по импийчмънт на Макрон, за да изведе страната от политическата безизходица. До кризата се стигна, след като Франсоа Байру лично поиска вот на вот на доверие, който се провали.

Макрон хвърля Лекорню в огъня: Нов премиер с мисия невъзможна?

Франция е в тежко икономическо положение, като според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.