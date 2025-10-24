У никална диамантена брошка, принадлежала на императора на Франция Наполеон I, ще бъде предложена на търг на "Сотбис" през ноември, съобщи сп. "Форбс".

Смята се, че рядкото украшение с оценка между 150 000 и 250 000 долара е намерено след битката при Ватерло и вероятно е оставено от самия Наполеон при отстъплението му след поражението през 1815 г.

Впоследствие бижуто попада при краля на Прусия Фридрих Вилхелм III и в продължение на векове се съхранява в династията Хоенцолерн.

През последните няколко години брошката се намира в частна колекция.

В центъра има овален диамант с тегло над 13 карата, заобиколен от почти сто диаманта с различна форма и размер. Тя вероятно е била предназначена да украси прочутата двурога шапка на Наполеон.

Търгът на "Сотбис" - единственият в годината, на който се предлагат кралски и благороднически бижута, ще се проведе на 12 ноември в Женева.

Източник: БТА