Х оливудската легенда Робърт де Ниро реши да премине от киното към политиката – и не тихо, а с гръм и трясък. Актьорът, познат с роля в култови филми като Good Fellas и Taxi Driver, сега влиза в политическата сцена със създаването на ново движение под името „Съпротива“, което има за цел да координира „мирна, законна и решителна“ опозиция срещу Доналд Тръмп.

При обявяването на проекта Де Ниро публикува видеоклип, в който заявява: „Всички ние сме съсипани от това, което се случва в нашата страна… трябва да направим много повече“.

Формално движението е създадено от Майлс Тейлър – бивш републиканец и служител в министерството на вътрешната сигурност – и Ксандър Шулц, предприемач и активист. Те са поканили Де Ниро като „лица“ на проекта, за да придаде видимост и тежест.

Изборите за кмет на Ню Йорк, както и за губернатори в Ню Джърси и Вирджиния, се проведоха в деня, който маркира и годишнината от победата на Тръмп през 2016 г. – и именно това обстоятелство служи като катализатор на старта на движението.

Де Ниро не криеше неприязънта си към Тръмп още от кандидатпрезидентската кампания – наричаше го „мошеник“, „клоун“ и дори заяви, че „има желание да го фрасне по муцуната“.

Сега актьорът твърдо заявява, че „лидери, които ни управляват чрез глупост, корупция и отмъщение, трябва да бъдат изправени пред отговорност“.

Реакциите сред американците са смесени. Някои критици казват, че подобен подход на знаменитости е „безсмислен“ и дори би могъл да доведе до подсилване на подкрепата за Тръмп, докато други виждат в него сигнал, че е време за активна гражданска позиция.

Политолози отбелязват, че независимо от резултата, появата на подобно движение от страна на звездата на киното подсказва нова фаза на американската политика – където холивудските имена не просто подкрепят, а организират.

За да успее „Съпротива“ да се превърне в реална сила, остава да се види как ще мобилизира подкрепа извън домовете на филмовите звезди – и дали може да излезе от сенките на шоубизнеса в суровата политическа реалност.