П риживе Джефри Епстийн се е похвалил: „Аз съм този, който може да спре Доналд ТръмП“, като нарекъл американския президент „куче, което знае само да лае“, разкриват новопубликувани имейли.

Финансистът педофил е бил готов да разкрие вредна информация за Тръмп. Имейлите бяха сред 20 000 документа, публикувани в сряда от Комисията по надзор на Камарата на представителите, като републиканците се присъединиха към демократите, за да направят материала публично достояние, предава Daily Mail.

Те обхващат периода от 2011 до 2019 г., месеци преди Епстийн да бъде намерен мъртъв в затворническата си килия. През 2018 г., когато Тръмп беше в Белия дом и беше изправен пред постоянно разследване от страна на демократите, Епстийн отправи шокиращо обвинение към президента, когото нарече „мръсен“.

„Те наистина просто се опитват да свалят Тръмп и правят всичко възможно, за да го направят! Аз съм този, който може да го направи“, пише в един от имейлите на Епстийн

„Искам да осъзнаете, че това е куче, кето знае само да лае. Една от жертвите прекара часове в къщата ми с него, той никога не е бил споменаван“, твърди още Епстийн.

Потвърдено е, че въпросната жертва в имейлите е Вирджиния Джуфре, която е в основата на разкритията срещу Епстийн. Тя беше вербувана от Гилейн Максуел, докато работеше като спа служител в клуб Мар-а-Лаго през 2000 г. на 16-годишна възраст. Въпреки че Джуфре призна, че е работила в „Мар-а-Лаго“ на Тръмп, тя никога не е твърдяла, че е имала някаква незаконна дейност с президента.

В друг имейл до автора Майкъл Волф в началото на 2019 г., Епстийн твърди: „разбира се, че е знаел (Тръмп) за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре “.

Малко след като демократите публикуваха имейлите, свързани с Тръмп, републиканците от комисията контраатакуваха, като разкриха това, което според тях представлява допълнителни 20 000 страници документи от делото срещу Епстийн.

Сред тях имаше множество имейли, писани в продължение на няколко години от Епстийн, включително много, в които той коментира - често неблагоприятно - възхода на Тръмп в политиката и кореспондира с журналисти.