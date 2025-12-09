С кандалът разтърси Виена! 19-годишният Богдан Рижук – доведеният син на украинската посланичка в София – е арестуван за бруталното убийство на 21-годишния Данило Кузмин, син на зам.-кмета на Харков. Според съдебни документи другият задържан е 45-годишен бивш митничар, също украинец.

Жертвата е била измъчвана до смърт, а тялото му е открито на задната седалка на напълно изгорял „Мерцедес“. Аутопсията показва изгаряния на 80% от тялото и травми по главата от остър предмет. Полицията предполага, че автомобилът е запален, за да се прикрие престъплението.

Разследващите свързват жестокото убийство с финансов мотив – от криптопортфейла на Кузмин е изтеглена значителна сума пари. Случаят е шокирал и Австрия, но украинските власти задържаха заподозрените в Одеса, а киевският съд постанови 40-дневен арест.