У жас и паника в Югоизточна Азия! Мощно земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил само на 10 километра дълбочина – достатъчно, за да се усети като истински ад на повърхността.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу вече предупредиха, че опасни вълни до 3 метра могат да залеят крайбрежието в радиус от 300 км от епицентъра. Жителите на крайбрежните райони бяха призовани спешно да се евакуират.

„Очакват се вълни, които могат да нанесат сериозни поражения по бреговата ивица,“ съобщиха властите, като не изключиха риск от цунами и за Индонезия и Палау.

Но стихията не спря дотук — втори мощен трус с магнитуд 6,2 удари Папуа Нова Гвинея! Геоложката служба на Австралия съобщи, че земята е потреперила на дълбочина от 26 км, на 180 км северно от остров Нова Британия, където живеят около половин милион души.

Засега няма данни за жертви или разрушения, но жителите на региона са в шок след двойния удар на природата.

🌏 Експертите предупреждават: след такива силни земетресения са възможни нови вторични трусове през следващите часове.