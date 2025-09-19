Н ово зверско земетресение разтърси Камчатка и предизвика предупреждение за цунами чако до Аляска и Хаваите.

Земетресението е с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, със значителна сила, и е ударило руския град Петропавловск-Камчатски, близо до полуостров Камчатка. Земетресението е било на дълбочина 10 км, съобщи Геоложката служба на САЩ.

👀 Whoahh! Another video of the M7.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka not long ago.



It lasted AGES! pic.twitter.com/FNe94267JT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Части от Америка бяха предупредени да се подготвят за природно бедствие, като най-голяма е опасността за Аляска.

Експерти оценяват ситуацията, за да видят дали Хаваите ще бъде засегнати от инцидента. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами заяви, че има предупреждения за заплаха от цунами за части от Тихия океан, по-близо до земетресението, като например Япония, но е твърде рано да се определи дали Хаваите са изложени на риск.

🟡 #Tsunami advisory issued for Western Aleutians, AK, after a magnitude 7.8 earthquake 90 mi east of Petropavlovsk, Kamchatka at 11:58 PDT, Sep 18.



No alerts for other U.S. or Canadian areas. pic.twitter.com/yNZc81JaIH — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) September 18, 2025

В допълнение към това, крайбрежната зона, където е станало земетресението, е ключово място за руската армия, като там е разположена огромна част от подводния флот на страната. В близост се намират и няколко авиобази, пише Daily Star. В допълнение към това, подводната база Вилючинск, важна база на Тихоокеанския флот, е на около 20-30 км във Вилючинск, а военноморската база Шароми е разположена на около 143 км северно от града. Не е известно дали подводниците или самолетите са били евакуирани навреме. Руският военен подводен флот включва съвременни ядрени подводници клас „Борей“ и клас „Ясен“, които са значителна част от военноморската им мощ.