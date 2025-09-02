У жасяващ случай в Индонезия.

Близо 400 деца са се натровили, след като са яли безплатна училищна храна в западната индонезийска провинция Бенгкулу.

Това е най-тежкият случай на масово натравяне, свързан с програмата на президента Прабово Субианто за безплатна храна в училищата до момента.

Програмата за безплатна храна за деца и бременни жени започна през януари, но вече са регистрирани много случаи на масово хранително натравяне в различни части на страната.

Миналия месец 365 души се натровиха, след като бяха яли безплатна храна в училища в Централна Ява, като причината най-вероятно е свързана с лоши санитарни условия при приготвянето на храната.

Миян, вицегубернатор на Бенгкули, заяви, че ще започне разследване за установяване на причините за тези случаи на масово натравяне.

Националната агенция за храните, която управлява програмата, все още не е направила коментар по случая.

Източник: БТА