Б елият дом е официално е украсен за Коледа с декор и тема, лично избрани от първата дама Мелания Тръмп, за да отпразнуват празничния сезон.

Това е петият път, в който г-жа Тръмп има възможността да украси Пенсилвания Авеню 1600 за коледния сезон. Тази година декорът на първата дама подчертава американския дух на „щедрост, патриотизъм и благодарност“, предава Fox News.

Тя окичи коридорите на Белия дом с над 7500 метра панделки; над 6000 нишки светлина; над 50 килограма меденки; над 1100 златни звезди; над 4500 сини пеперуди; и над 210 метра гирлянди.

„Всеки детайл от коледната украса на Белия дом за 2025 г. беше лично подбран от г-жа Тръмп, за да почете сърцето на Америка и темата „Домът е там, където е сърцето“, заявиха от Белия дом пред Fox News.

Президентската резидентция има 51 коледни елхи и 75 от емблематичните коледни венци. Те имат класически червени панделки и висят пред прозорците на Белия дом.

„Поговорката „Домът е там, където е сърцето“ резонира дълбоко в мен, особено когато се справям с радостите, предизвикателствата и честото движение, които идват с майчинството и бизнеса“, каза първата дама пред Fox News.