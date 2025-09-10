П олският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че изтребители, мобилизирани в отговор на многократни нарушения на въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу Украйна, са открили огън по „враждебни обекти“, предаде АФП, цитирана от Dariknews.

„Самолетите използваха оръжие срещу враждебни обекти. Намираме се в постоянен контакт с командването на НАТО“, написа Кошиняк-Камиш в социалните мрежи.

Полша затвори 4 летища, включително основното си летище „Шопен“ във Варшава, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, след като Русия започна удари с дронове близо до границата с Украйна.

Военните сили на Полша заявиха в публикация в X, че военни самолети са били активирани, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, въпреки че командването не потвърди официално, че летища са били затворени.

Полските въоръжени сили осъдиха многократните нарушения на въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу съседна Украйна като „акт на агресия“. Военните съобщиха, че са засекли дузина дронове и са свалили част от тях.

„Полските и съюзническите самолети оперират в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока готовност“, се казва в публикацията на оперативното командване на армията.

Федералната авиационна администрация на САЩ посочи, че летището Ржешов–Ясионка в югоизточната част на Полша, ключов хъб за пренос на пътници и оръжие към Украйна, е сред временно затворените летища.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Полша, като представляват заплаха за град Замосц, но впоследствие изтриха това съобщение от платформата Telegram.