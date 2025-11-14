Е вропейският съюз засилва правилата за безопасност на пътя.

Очаква се от 2027 г. шофьорите да бъдат задължени да карат с включени предни и задни светлини през деня.

Много от по-старите автомобили обаче като (средна възраст - над 17 години), нямат фабрично интегрирани дневни задни светлини. В тези случаи водачите ще трябва да използват къси светлини, за да светят и задните габарити.

Автомобилният експерт Румен Дунев посочи в ефира на "Здравей, България", че промяната ще важи за новите автомобили, произведени след 2027–2028 година, а не за вече регистрираните. Производителите ще са задължени фабрично да оборудват колите с дневни светлини както отпред, така и отзад.

Според експерта, ако шофьор забрави да включи къси светлини, глобата остава 20 лева, както е по действащия Закон за движение по пътищата.

Използването на светлини през деня доказано намалява пътните инциденти с около 11%, но води и до допълнителен разход на гориво и по-бързо изгаряне на крушките.

Източник: NOVA