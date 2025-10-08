П аника и трясък посред нощ в Атина! Мощен взрив разцепи тишината в елитния квартал Илисия, след като неизвестни детонираха експлозив пред затворения нощен клуб „Jacky O“ на улица „Михалакопулу“.

За щастие, чудо е, че няма жертви – експлозията избухнала около 22:00 ч., когато клубът бил празен. Ударната вълна обаче е изпотрошила входа и е повредила паркирана кола, предаде Dariknews.

„Помислихме, че е гръм, но беше прекалено силно! Земята се разтресе,“ разказва жител на района пред вестник Kathimerini.

„Клубът беше затворен от години, но се говореше, че скоро щял да отвори отново.“

Според властите устройството е било поставено „рано вечерта“ и е било с голяма мощност. Ако някой е минал наблизо, е можело да завърши трагично.

Разследването вече е в ръцете на Дирекцията за борба с организираната престъпност (DAOE). Полицията преглежда видеозаписи от камерите в района, където четирима души са били засечени да се държат подозрително точно преди експлозията.

„Не изключваме нито една версия,“ заяви говорителката на полицията Константина Димоглиду.

Едно е ясно – Атина отново е на ръба на нова криминална буря!