П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се е подложил на ядрено-магнитен резонанс. Изследването е направено поради възрастта му, според неговия прессекретар Каролайн Ливит.

Ливит заяви, че резултатите от сърдечно-съдовите сканирания са били нормални. Изследването не е разкрило проблеми с артериите, кръвообращението или други важни показатели. Прессекретарят подчерта, че сърдечно-съдовата система на Тръмп е в отлично състояние.

Въпроси относно здравето на американския държавен глава възникнаха, след като той неотдавна се яви пред репортери. Той носеше превръзка с телесен цвят на дясната си китка , което предизвика безпокойство сред репортерите.

Тръмп веднага увери медиите, че е добре, обяснявайки, че превръзката е останала от скорошен рутинен ядрено-магнитен резонанс.