И стински техно-трилър се разигра в Сан Франциско, където бременна жена роди в напълно автономно такси на Waymo, превръщайки роботизирания автомобил в най-неочакваната родилна зала в Америка.

Драмата започнала, когато системата на Waymo засекла „необичайна активност“ по време на нощно пътуване и незабавно се свързала с жената, след което алармирала 911. Но бебето нямало намерение да чака нито спешните медици, нито болничния екип — то се появило на бял свят директно на задната седалка.

Майката и новороденото все пак стигнали благополучно до болницата, преди екипите за спешна помощ дори да пристигнат. От здравното заведение потвърдиха щастливия финал, макар че родилката отказва интервюта.

Автомобилът-кувьоз е временно изваден от движение за щателно почистване, съобщиха от Waymo.

Случката само добавя нов щрих към поредицата странни и шумни инциденти с автономните таксита — включително роботакси, което направи незаконен завой пред полицаи, друго, което се въртеше в кръг като повреден дрон, и трето, което се намърда право пред масиран полицейски арест.