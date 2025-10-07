Ж ителите на Долни Богров се вдигнаха срещу новоназначен млад свещеник, дошъл да замести дългогодишния селски поп Янко Китанов.„Патриарх Даниил на два пъти ми се обажда да помирявам населението с новия отец Георги, но не успях“, разкри пред „Телеграф“ Китанов. По думите му на 4 октомври ситуацията ескалирала към бунт. „В съботата половин село излезе и го изгони. В неделя той пак дойде, но не го пуснаха“, разказа беловласият духовник, служещ там от 43 г.

Преди броени дни той получил обаждане от Софийската митрополия, че при него ще дойде на служба нов колега, та да го посрещне както трябва. „Даже аз се зарадвах, че ще си имам помощник, защото сега закарах 73 лета. Идеята е, докато мога, да му помагам и двамата да бъдем енорийски свещеници, а той председател. Дадох му ключ от църквата и от манастира. Отивам на другия ден, бре не мога да вляза. Оказа се, че той е сменил патроните. В селото има много хора, които работят в столицата. Минават през черквата, палят свещ и се качват на автобуса. Като видяха положението, ме питат, какво става. Е, разказах им, да ги лъжа ли“, описа ситуацията духовникът.

Жителите на Долни Богров излязоха в защита на своя стар свещеник.

Масло в огъня налели и реформите, които новоназначеният отец Георги наченал за нула време. Той свалил някои икони, дарени от местни, които счел за неканонични. „А свещниците бяха до иконостаса, единият пред иконата на Исус Христос, а другият пред Богородица. Той каза, че не било канонично и ги премести към западната стена. И сега, като пали човек свещи, е с гръб. А и вместо свещници трябвало да имаме вече пясъчници“, ядосва се попът на Долни Богров.

По думите му в резултат на всичко това енориашите сами подели инициативата и направили подписка със 700 парафа. Миналата седмица я внесли в митрополията. Епархийски съвет обаче още не се състоял по случая, разкри Китанов.

Целият скандал се разчу благодарение на шефката на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, която живее в селото. Преди ден тя написа гневен пост във Facebook в защита на стария отец, като изтъкна примерното му служение, както и че е правил молебени за успех на родните грации и на ПФК „Левски“.

Духовници докладваха, че въпросният отец Георги се славел като много ревностен за чистотата на православната вяра свещеник. Той бил изгонен от Бобошевския край, задето отказвал да благославя католици и осъждал народните обичаи, останали от езическите времена.

Любомир Старидолски