Х аризматичният 20-годишен любимец на публиката Давид Бет спечели Big Brother 2025. Той завоюва 56% от вота и грабна голямата награда от 100 000 лева. Участникът от поколението Z спечели зрителите със своята искреност и непринуденост. На почетното второ място завърши юристът Валентин Котов, а на трето и четвърто - влюбените Сияна Славов и Стефан Стоянов.

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на Къщата на Big Brother. Той беше положителният герой на сезона и спечели обичта от всички съквартиранти. Младият мъж, чиято майка е българка, a баща - германец, се завръща в България заради своята любима - Анастасия. С участието си в социалния експеримент, той сбъдва една от своите големи мечти.

Победителят Давид ще даде първото си интервю в подкаста “Голямата сестра”. Пред водещата Елена Сергова той ще отговори на най-често задаваните въпроси на зрителите към него. Епизодът с Давид ще е наличен в неделя от 16:00 ч в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube

Big Brother 2025 се превърна в един от най-коментираните риалити формати този телевизионен сезон. Предаването отвори дискусия за важни за обществото теми като насилието и агресията между хората, отношението към различните, фалшивата информация в Интернет и борбата със зависимостите.

