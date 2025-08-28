Х оливуд втрещен – Дензъл Уошингтън, един от най-уважаваните актьори на своето поколение, обяви, че изобщо не гледа филми. В интервю за GQ, заедно с режисьора Спайк Лий и рапъра A$AP Rocky, звездата на „Malcolm X“ призна: „Не гледам филми, човече. Уморих се от тях.“

Уошингтън, с над 40 роли в киното, дори не е сигурен колко филма е заснел: „Твърде много. Мисля, че 50!“ – пошегува се актьорът.

Дензъл Уошингтън: Не съм холивудска звезда!

Новият му проект „Highest 2 Lowest“ е петото му сътрудничество със Спайк Лий, но въпреки дългата кариера и двете статуетки „Оскар“, Уошингтън категорично заявява, че не работи за награди: „Не ме интересуват. Човек дава наградата. Бог дава истинската награда.“

Звездата добави с усмивка, че не държи трофеите си на пиедестал: „Хората питат къде ги държа. Ами – до другия. В последния ми ден на този свят „Оскарите“ няма да ми помогнат с нищо.“