Ф ренският президент Еманюел Макрон ще представи фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да опровергаят твърдения, че съпругата му Брижит е транс жена, съобщава BBC, цитиран от Vesti.bg. Делото е заведено срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандъс Оуенс, която неколкократно е заявявала, че Брижит е "родена мъж".

Адвокатът на семейство Макрон, Том Клеър, каза в интервю за подкаста Fame Under Fire, че обвиненията са били "изключително разстройващи" за Брижит и са се отразили и на президента. Той допълни, че двойката ще представи медицински и лични доказателства, включително снимки от бременността ѝ и семейния им живот.

"Това е болезнено и крайно лично, но тя е готова да понесе този тежък процес, за да защити истината", заяви Клеър.

Оуенс, бивш коментатор на Daily Wire с милиони последователи, твърди, че е сигурна в думите си и би заложила "цялата си професионална репутация" на това. Източник на тези твърдения са конспиративни видеа в YouTube от 2021 г., дело на френски блогъри, срещу които семейство Макрон вече са водили дело във Франция. То бе отменено през 2025 г. с аргумента "свобода на изразяване".

Семейство Макрон заведе делото срещу Оуенс в САЩ през юли 2025 г., обвинявайки я, че съзнателно е разпространявала фалшиви твърдения, игнорирайки доказателства и разчитайки на известни конспиративни източници.

Макрон обясни пред Paris Match, че целта на делото е да защити "честта си" и да се противопостави на "злонамерени атаки с идеологическа мотивация".

Адвокатите на Оуенс искат делото да бъде прекратено, твърдейки, че то не трябва да се гледа в щата Делауеър, тъй като няма връзка с нейните бизнеси там. Според тях процесът би ѝ създал сериозни затруднения.

