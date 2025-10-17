Р ап звездата Еминем отново е влюбен – и този път избраницата му е човек от най-близкото му обкръжение! Според източници на TMZ, рапърът има връзка с Катрина Малота, стилистка и гримьорка, която работи с него от години.

Катрина, която е базирана в щата Мичиган, се грижи за външния вид на Еминем по време на музикални видеа и фотосесии. Когато не е до звездата, тя работи като фризьорка в салон в Бирмингам, Мичиган.

Не е ясно от колко време двамата са заедно, но очевидно любовта им се е зародила на работното място. Според уебсайта ѝ, Катрина е работила и с други големи имена като Snoop Dogg, Robin Thicke и 50 Cent.

Любопитен детайл е, че и двамата са родом от Motor City – Детройт, което прави връзката им още по-специална.