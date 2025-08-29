Д жони Деп, световно известен с ролите си в „Карибски пирати“ и „Фантастични животни“, е не само киноикона, но и страстен колекционер на автомобили, съобщи Хот Карс. Неговата гаражна колекция разкрива различни страни на личността му, обединявайки класически коли, модерни луксозни SUV и редки спортни модели, всяка със своя история и характер.

ЗВЕЗДНО ЗАВРЪЩАНЕ: Джони Деп отново ще е пират, Деми Мур очарова критиката

Сред любимите му коли е Rolls-Royce Wraith, луксозно купе с 6.6-литров V12, който впечатлява със спокойното си, почти безшумно представяне. За по-бързи моменти, Деп предпочита Ferrari 488 Spider, спортен автомобил с максимална скорост 330 км/ч и мощни изпускателни системи.

За ежедневие и статус, актьорът разчита на Land Rover Range Rover, SUV с комфортен интериор, подходящ за всички сезони. Класическият Porsche 911 993 Carrera S демонстрира страстта му към шофирането с отлична маневреност и 282 конски сили.

Луксозният Mercedes-Maybach S650 Cabriolet и Lincoln Navigator подчертават любовта му към комфорт и стил, докато Chevrolet Nova носи сантиментална стойност – Деп е спал в колата преди да стане известен.

Колекцията включва също BMW 7 Series, Lamborghini Aventador със 700 конски сили и Chevrolet Corvette C1, истинска класика с червено-бял цвят и мощен V8 двигател.

Автомобилите на Джони Деп отразяват еклектичната му натура - съчетавайки ретро елегантност, модерна технология и страст към мощните машини, подобно на разнообразните му кинороли.

*Източник: БГНЕС