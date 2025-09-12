Х оливудският любимец Хенри Кавил пострада и спря една от най-очакваните продукции – римейка на култовия Highlander. По информация на The Hollywood Reporter актьорът се е контузил по време на предпроизводствени тренировки, което измести старта на снимките чак за 2026 г.

Режисьорът на John Wick Чад Стахелски подготвя проекта близо десет години, а филмът вече беше набрал огромен звезден състав – Ръсел Кроу, Дейв Батиста, Карън Гилън, Джимон Хонсу и други. Кавил, който от месеци демонстрира впечатляващи тренировки, обеща на CinemaCon 2024: „Ако мислите, че сте ме виждали с меч – чакайте да видите това!“

Докато феновете тръпнат в очакване, Amazon MGM Studios ще държи мечовете си остри – защото безсмъртните войни ще трябва да почакаме още една година, за да се завърнат на големия екран.