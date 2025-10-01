Х оливудската звезда Джордж Клуни ще разочарова феновете, като остави актьорския си живот зад гърба си.

Здравословен проблем налегна Джордж Клуни!

Актьорът споделя, че започва "да преустановява актьорската си кариера, тъй като предпочита времето с децата си пред снимането на блокбъстъри. Клуни, женен за главния английски адвокат по граждански права и международно право Амал Клуни, признава, че остаряването му е накарало да цени семейното време повече от всякога и каза, че сега е времето в живота му, което иска да подреди приоритетите си.

64-годишният Клуни заяви, че преследването на големи проекти вече не е приоритет: "Вече не бързам толкова масово да успявам. Имах кариера по много начини и знаете, че нещата се проваляха по някакъв начин, така че се фокусирма върху това да съм вкъщи с децата си и това е забавно”, каза той, цитиран от Daily Mail.

Клуни, говорейки пред американската телевизия на премиерата на Нюйоркския филмов фестивал Клуни коментира как кариерата му е отнела много от времето му с близнаците му.

"Трябва да се правят жертви, за да успееш във всеки бизнес”, заключи Клуни.