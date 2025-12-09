Л еонардо ди Каприо отново разбуни духовете в Холивуд! В дни, когато светът говори за изкуствен интелект, 51-годишната мегазвезда хвърли бомба: „AI не може да бъде изкуство. Липсва му човечност.“

Суперзвездата, която на 8 декември бе обявена за „Артист на годината“ от списание TIME, използва интервюто, за да се включи директно в горещия дебат за ролята на AI в киното. Макар да признава, че технологията има своето място като „инструмент“, Ди Каприо категорично отсече: машините не могат да създадат истинска креативност.

НАПРАВЕНА ОТ AI: Изкуствената Тили преговаря за роли!

Актьорът даде и примери – модерните AI машъпи с гласове на Майкъл Джексън, Ал Грийн и The Weeknd. По думите му: „Брилянтни са… за 15 минути. После се разсейват в океана от интернет боклуци. Нищо човешко няма в тях.“

РАЗТУПТЯ ЖЕНСКИТЕ СЪРЦА: Леонардо ди Каприо се подмлади! (СНИМКИ)

Звездата от „Битка след битка“ — филмът, който междувременно беше номиниран за цели 9 „Златни глобуса“, включително за неговата главна роля — призна и че днес киното е на прага на огромна трансформация, но никой не знае накъде точно ще поеме.

ВЪРНА ВРЕМЕТО НАЗАД: Лео ди Каприо се втали с Ozempic?! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Ди Каприо разкри и собствения си „код за оцеляване в Холивуд“.

„Говори само когато имаш какво да кажеш. В противен случай – изчезвай от светлината.“ Така според него се гради дълга кариера – не с натрапване, а с тишина в точния момент.