А ктриса, създадена от изкуствен интелект на име Тили Норвуд, вече има агент, който преговаря от нейно име за роли.

Това предизвика огромен скандал в Холивуд. Норвуд може да бъде сбъркана с млада, амбициозна актриса, когато човек погледне социалните мрежи. Брюнетката позира за снимки и показва изцяло генериран от изкуствен интелект комедиен скеч, където е описана като „момиче от съседния вход“. „Може да съм изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции“, написаха създателите на Тили на нейната страница. „Толкова съм развълнувана за това, което предстои!“.

Скочиха

Влиятелен актьорски съюз осъди творението, заедно със звезди от А-листата като Емили Блънт, Наташа Лион и Упи Голдбърг. Норвуд „не е актьор, а герой, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални изпълнители“, се казва в изявление на Гилдията на екранните актьори. „Той няма житейски опит, от който да черпи, няма емоция и от това, което видяхме, публиката не се интересува от гледане на компютърно генерирано съдържание, несвързано с човешкия опит“, заяви синдикатът.

Актрисата от изкуствен интелект е създадена от нидерландската актриса и комик Елин ван дер Велден, която според съобщенията е казала, че иска Норвуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“. Страницата на Норвуд в Инстаграм включва портретни снимки от тестове за фалшиво заснемане и рекламни пародийни програми по Би Би Си, включително наслагване върху често звездния диван в предаването „Шоуто на Греъм Нортън“ по Би Би Си.

„Създаването на Тили за мен беше акт на въображение и майсторство, не много различен от рисуването на герой, писането на роля или оформянето на представление“, пише Ван дер Велден, добавяйки, че подобни творения трябва да се оценяват „като част от собствения си жанр“, а не да се сравняват с човешки актьори.

Бойкот

„Това не решава никакъв „проблем“ – създава проблема с използването на откраднати представления, за да се оставят актьорите без работа, застрашавайки прехраната на изпълнителите и обезценявайки човешкото изкуство“, заяви синдикатът.

„Всяка агенция за таланти, която се занимава с това, трябва да бъде бойкотирана от всички гилдии“, реагира актрисата Наташа Лион, която в момента работи с „етичен изкуствен интелект“, за да създаде игрален филм с истински актьори.

Колежката ѝ Емили Блънт, говорейки в подкаст с Variety, каза, че творението е ужасяващо. „Това изкуствен интелект ли е? Боже мой, прецакани сме“, каза тя. „Това е наистина, наистина страшно. Хайде, агенции, не правете това. Моля ви, спрете. Моля ви, спрете да ни отнемате човешката връзка“.

В американското токшоу The View и Упи Голдбърг заяви, че публиката може да различи хората от синтетичните актьори.