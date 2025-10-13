С ветът на модата отново бе разтърсен от неочакван момент – този път в центъра на вниманието се оказа изкусителната американска красавица Брукс Нейдър. По време на Седмицата на модата в Париж 28-годишната топмоделка привлече всички погледи не само с безупречния си стил, но и с малък, но фатален моден гаф, за който съобщава The Sun.

Докато се разхождаше по улиците на френската столица, Брукс бе облечена в плътно прилепнала кафява дънкова рокля с дълбоко деколте и цип отпред – дръзка визия, която подчертаваше перфектната ѝ фигура. Само че ципът се оказа предателски – разкопча се в най-неподходящия момент, разкривайки, че моделката е избрала да не носи бельо под тоалета си.

Минувачите и папараците моментално заснеха неловката сцена, която мигновено се превърна в хит в социалните мрежи. Феновете на Брукс Нейдър останаха шокирани, а модните коментатори припомниха, че подобни инциденти са част от цената на дръзкия стил.

[img wide]51196274[/img