З вездата от OnlyFans Софи Рейн наскоро остави феновете си безмълвни, разкривайки колко пари има в банковата си сметка, благодарение на еротичната платформа, в която се регистрира преди две години, и то без да е публикувала нито една гола или вулгарна снимка.

Откакто откри профила си в сайта за платено съдържание преди две години – през юли 2023 г., Рейн, която понастоящем живее в Маями, е генерирала в банковата си сметка над 80 милиона долара.

Да припечелиш 80 млн. долара е невероято. Трудно ми е да го изразя с думи, но се чувствам страшно благословена и голяма късметлийка, каза 20-годишната Рейн за изданието Jam Press.

Инфлуенсърката, която съставлява 0,01% от тези, които си докарват най-сериозни приходи от OnlyFans, е привлякла по-голямата част от абонатите си от Инстаграм, където Рейн има 7,7 млн. последователи.

Най-верният й фен се казва Чарли, който за 11 месеца е превел по сметката ѝ общо 4,7 млн. долара.

Рейн споделя, че животът ѝ днес няма нищо общо с този преди да си направи профила в OnlyFans, посочвайки, че дълъг период от време е преживявала благодарение на купони за храна.

За себе си тя казва още, че е предана християнка, която не пропуска неделните служби в църквата, поради което отрича голотата за сметка на провокациите по бельо и бански. Всичко останало, по нейните думи, оставя на въображението на хората.

В личен план, за изненада на всички, Рейн разкри, че все още е девствена, тъй като предпочита да го направи с точния човек.

Да, девствена съм. Ще изчакам до сватбата. В момента съм необвързана, каза още момичето и допълни, че дотук е отхвърлило няколко предложения за това да изгуби девствеността си пред камера.