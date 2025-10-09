П очина Рон Дийн, американски актьор от "Черният рицар" и "Клуб закуска". Той беше на 87 години, съобщава уебсайтът Mirror, позовавайки се на близките му.
Според източник Рон Дийн е починал заобиколен от семейството и близките, причината за смъртта не е разкрита.
RIP actor & Chicago native Ron Dean.— Music Box Theatre (@musicboxtheatre) October 9, 2025
He interrogated Dr. Richard Kimble in THE FUGITIVE, he dropped Andy off at detention in THE BREAKFAST CLUB, he was shot by Harvey Dent in THE DARK KNIGHT, he was Marty Crane's poker buddy on FRASIER, and so much more. pic.twitter.com/r3mCEGE1Ut
Рон Дийн е роден в Чикаго през 1938 г., най-известен с ролята си на полицейски и военни служители. В един от ключовите си филми той играе детектив заедно с Том Круз в "Рисков бизнес". Участва и в “Клуб закуска“. Участвал е в повече от 80 проекта, включително холивудския блокбъстър "Черният рицар".