П очина Рон Дийн, американски актьор от "Черният рицар" и "Клуб закуска". Той беше на 87 години, съобщава уебсайтът Mirror, позовавайки се на близките му.

Според източник Рон Дийн е починал заобиколен от семейството и близките, причината за смъртта не е разкрита.

Рон Дийн е роден в Чикаго през 1938 г., най-известен с ролята си на полицейски и военни служители. В един от ключовите си филми той играе детектив заедно с Том Круз в "Рисков бизнес". Участва и в “Клуб закуска“. Участвал е в повече от 80 проекта, включително холивудския блокбъстър "Черният рицар".

