Г отови ли сте да се запознаете с новия Гералт от Ривия? Netflix пусна първи кадри, представящи Лиам Хемсуърт в ролята на прочутия ловец на чудовища за четвъртия сезон на фентъзи драмата. Това е първото видео на звездата от „Игрите на глада“ като мрачния бял вълк, след като Хенри Кавил обяви преди три години, че се оттегля от ролята. Netflix разкри и датата на премиерата – 30 октомври.

Официалното описание на сезона гласи: „След събитията от трети сезон, които промениха Континента, Гералт, Йенефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Алън) са разделени от бушуваща война и безброй врагове. Докато пътищата им се разминават, а целите им се изострят, те попадат на неочаквани съюзници, готови да се присъединят към пътешествията им. И ако приемат тези нови семейства, може би ще имат шанс да се съберат завинаги.“

Сезонът ще съдържа осем епизода – колкото и предишните сезони. Шоурънър и изпълнителен продуцент е Лорън Шмит Хисрич, а режисьори са Серхио Мимица-Гезан, Триша Брок, Алекс Гарсия Лопес и Джеръми Уеб. Netflix вече обяви, че сериалът ще приключи с пети сезон. „Това е началото на двусезонно пътешествие, в което нашето семейство най-накрая да се събере и да остане заедно – надявам се завинаги“, коментира Хисрич.

Кавил напусна продукцията заради „творчески различия“ и в прощалното си съобщение написа: „Моето пътешествие като Гералт от Ривия беше изпълнено с чудовища и приключения, но, уви, ще оставя медальона и мечовете си след трети сезон. На моето място невероятният Лиам Хемсуърт ще поеме плаща на Белия вълк. Както при най-великите литературни герои, предавам щафетата с уважение и с нетърпение да видя интерпретацията на Лиам на този забележителен и сложен персонаж.“

Хемсуърт от своя страна заяви, че е „на седмото небе“: „Хенри Кавил беше невероятен Гералт, и за мен е чест да поема мечовете на Белия вълк. Хенри, аз съм твой фен от години и твоят образ ме вдъхнови. Чакат ме големи обувки за пълнене, но съм истински развълнуван да вляза във вселената на The Witcher.“

В интервю от 2021 г. за The Hollywood Reporter, Кавил беше казал, че възнамерява да участва поне седем сезона: „Абсолютно. Докато разказваме велики истории, които почитат творчеството на Сапковски.“ В момента актьорът работи по римейк на „Шотландецът“ (Highlander), но заради контузия продукцията е отложена за 2026 г.