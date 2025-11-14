К -pop звезда се срина по време на изпълнение, което предизвика безпокойство заради скорошната загуба на тегло.

Изпълнителката Хюна падна на земята по време на музикален фестивал в Макао. време на изпълнение на 9 ноември. K-pop звездата се срина, докато пееше хита си "Bubble Pop".

По-късно тя се обърна към социалните мрежи, за да се извини на феновете. „Наистина много съжалявам... Мина малко време от предишното шоу, въпреки че исках да покажа добър външен вид“, сподели тя в публикация, написана първоначално на корейски и преведена от Google. Музикантката отбеляза, че не „си спомня нищо“ за инцидента.

#WATCH : HyunA Faints During Waterbomb Macau Performance, Later Posts Emotional Apology



Kpop star HyunA fainted mid-performance at Water bomb Macau.

She later apologized to fans, saying she doesn’t remember what happened and promised to take better care of her health.



Play“I’m… pic.twitter.com/osndLzU0Cj — upuknews (@upuknews1) November 10, 2025

„Отсега нататък ще се опитам да развия повече издръжливост и да работя усилено и последователно“, добави тя. „Би било чудесно, ако всичко върви по мое желание, но ще се опитам...!!“, каза още тя.

Певицата предизвика безпокойство у феновете си още преди месеци, когато те видяха драстичното й отслабване. Наскоро тя направи и няколко коментара, относно желанието си да свали още повече от теглото си.