С кандалната битка за милиардната медийна империя на 93-годишния магнат Рупърт Мърдок приключи с гръмко извънсъдебно споразумение. Големият син Лаклан излиза като безспорен победител – той ще управлява колосите Fox News и News Corporation, докато братята и сестрите му се оттеглят срещу щедри пачки.

Три от наследниците – Пруденс, Елизабет и Джеймс – се опълчиха срещу волята на баща си, настоявайки, че Лаклан не трябва да е единственият господар след смъртта на магната. Но след месеци на семейни интриги и съдебни заплахи, те подписаха примирието и си тръгват с пари в джоба.

Така „Уолстрийт Джърнъл“, „Ню Йорк Пост“, „Сън“ и „Фокс Нюз“ остават в ръцете на Лаклан – твърд консерватор като баща си. Джеймс обаче не крие либералните си позиции – миналата година дори подкрепи Камала Харис срещу Тръмп.

Империята на Мърдок отдавна е обвинявана, че е двигател на популизма – от Брекзит във Великобритания до възхода на Тръмп в САЩ. Особено Fox News беше разпъната на кръст заради дезинформация за Covid ваксините и за скандалните твърдения за „откраднатите избори“ през 2020 г.