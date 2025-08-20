Т еатър „Васил Друмев“ – Шумен, представя в Пловдив две от най-впечатляващите си постановки това лято – „Балерината, която запали оперетата“ и „Дабъ дешил ине“.

Представленията ще бъдат изиграни на 20 и 27 август на открито, на Лятно кино „Орфей“, от 20.30 ч.

Фанатизъм

Шуменският театър „Васил Друмев“ гостува на Града под тепетата, за да ни представи две уникални истории – от изповедта на една прима балерина до абсурдната сатира на един свят без война, но пълен с диктатори и театрали. Албена Колева влиза в ролята на своя живот – „Балерината, която запали операта“ е комедия с дълбочина и хаплива ирония – спектакъл за съдбата на човека на изкуството, труда, фанатизма и жертвите зад сцената. В ролята на балерината, която не се отказва от сцената дори когато тя пламне, ще влезе великолепната Албена Колева. „Това е монолог за болката и удоволствието от посвещаването на театъра и балета, за таланта и за изкуството, което на никого не прощава“, споделят от трупата. Автор и режисьор е Венцеслав Кулев, а сценографията и костюмите са дело на Елена Иванова.

Боулинг

Седмица по-късно зрителите ще могат да се насладят на постановката на Теди Москов „Дабъ дешил ине“. В тази политическа сатира военните конфликти са отменени от театралната сцена, а измислени диктатори като Адолф Кихлер и Осип Ставалин играят боулинг с бутилки шнапс. Мая Новоселска, Евгени Будинов и талантливият актьорски състав от шуменския театър вдъхват изключителен дух на тази комедия, в която театърът е последната надежда за спасение. Сценографията е дело на Димитър Воденичаров, а костюмите – на Адрияна Найденова. „Спектакълът е лудешка история за предотвратяването на един от най-големите световни конфликти. Това се случва благодарение на трогателните усилия не на военни експерти, не на политици, а на една нищо и никаква театрална трупа. Разбира се, монологът на Хамлет изиграва своята съществена роля в това начинание“, споделя за представлението самият Теди Москов

Александър Пашов