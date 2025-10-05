А лла Пугачова нанесе удар по четвъртия си поред съпруг Филип Киркоров с думите, че се омъжила за него от състрадание.

Каза го преди време в дълго близо четири часа интервю за Екатерина Гордеева, което е в много от интернет платформите. Там обяснява и така, сякаш между другото, за връзките си с някои от мъжете в живота си. Отсича: „Само с първия и петия си съпруг – Миколас Орбакас и настоящия Максим Галкин, имах щастливи бракове, останалите бяха от жалост“. Самият Галкин, както вече „Телеграф“ информира, догодина ще има представление в София като стендъп комик и билетите вече са в продажба.

Престрелки

Преди години Алла Пугачова пак пред Екатерина Гордеева заявила: „Филип Киркоров ми обеща да ме направи щастлива, но само да се опита!“. Тя обаче не си спомни, въпреки че е едва на 76. Но пък разказа, че се омъжила за него от състрадание. Баба й я молила: „Помогни на Филипчо“. „Не обичах Бедрос (б.а. - бащата на Киркоров), но Виктория (б.а. - майката) бе грандиозна жена! Боледуваше от рак. Имаше безумна, свръхестествена любов към Филип, която тогава не разбирах, но сега с Гари (б.а. - сина близнак с Лиза, който се роди през - 2013 г., след появата на третото й внуче) я разбирам и аз го обичам така“. Пугачова разказа, че отишла при майката на Филип, за която вече знаела, че е на смъртен одър.

„Отидох при нея. А тя ми пуска една касета, той там е в някакви панталонки на грахчета, с пера, и тя ме пита какво е това. Подскажи му, кажи му нещо! Не го оставяй, бъди с него, бъди като майка с него!“. После си припомня: „Когато я откараха на операция, последният й поглед бе към него, бе много тежко“. И тогава явно е решила да се впусне в авантюрата на четвъртия си брак, като вече знаела, че мъжете се опитват само да я използват заради славата й. „А Киркоров никой не го знаеше и като се омъжих за него, всички с интерес го гледаха и търсеха кой е. Примитивен ход, но все още работи“. Попитана дали не й е дал нещо, тя заяви: „А какво можеше да ми даде?“. Накрая завършва: „Вижда се, че ми е благодарен, няма как да не е така“.

В руските медии обаче предполагат, че нещата не са съвсем така прости. От известно време Алла Виктория, дъщерята на Филип Киркоров, която е кръстена и на бившата му жена, пуска в социалните мрежи недоброжелателни коментари за Пугачова и казва, че не иска да има нищо общо с тази ужасна жена. Самият Филип отдаде това на сложната тийнейджърска възраст и продължава да твърди, че в неговото сърце Алла Пугачова заема изключително място и любовта му към нея ще е вечна.

Още навремето пък пиари твърдяха, че сватбата през 1994 г. бе много добър ход на Алла Пугачова, защото и нейната кариера тогава имаше нужда от подобна пикантерия. Бе първият й църковен брак. И всеки ден има огромно количество фалшиви или не, но много новини за нея. Двамата се разведоха официално през 2005 г. и оттогава Киркоров не е казал една лоша дума за нея. Дори започна да носи тениски с нейния лик.

Щафета

Случва се така, че точно Филип Киркоров запознава Алла Пугачова с Максим Галкин, който по това време е тв звезда, но прави и шоупрограми. Идеята му е той да направи пародия, сценичен шарж на Алла, та иска разрешение от нея. На Алла това й харесва. А после започват да участват в съвместни представления. И сякаш нещата се случват неусетно. Двамата се женят през 2011 г., шоубизнесът направо е в шок – та тя е с 27 години по-възрастна от него.

Сега Алла Пугачова разсъждава: „С Максим имаме силна духовна връзка, подобно възпитание. Бракът не е само секс. Щастливи сме и всяка вечер се моля да бъдем здрави“.

Оказва се, че певицата навремето е замразила свои яйцеклетки. През 2013 г. се появяват близнаците Лиза и Гари, като материалът е от Алла и Максим, а сурогатна майка износва бебетата. Тогава Пугачова е на 64 години.

Разбира се, във въпросното интервю Пугачова не остана длъжна и на другите си предишни мъже. С Орбакас бракът й бил по любов и се чувствала щастлива. През 1971 г. се ражда от него дъщеря й Кристина Орбакайте и това е най-щастливият миг в живота на певицата преди появата на близнаците. От Кристина има трима внуци – Никита Пресняков (1991), Дени Байсаров (1998), Клавдия Земцова (2012).

Вторият брак на Алла е с режисьора Александър Стефанович през 1977 г. Той се нуждаел от московско жителство и тя решила да му помогне. Твърди, че постоянно режисирал живота им и измислял всякакви истории и приключения, които в действителност не съществували. Така веднъж се сетил, че трябва да си пишат любовни писма, за да не ги заподозрат властите в измама. Накрая се развеждат през 1980 г., след като изтича тригодишният срок Александър да бъде съпруг, за да получи жителството.

Третият брак е с продуцента Евгений Болдин. Към него имала силно привличане, станали гаджета. Но по времето на комунизма от партията им заявили, че не може да дават такъв лош пример на младежта. Трябвало да излизат в чужбина и защото живеели без брак, него не го пускали. Така Алла импулсивно решила да се омъжи за Болдин и отишли в съвета, подписали, върнали се и получили виза за излизане в чужбина. Бракът им продължава от 1985 до 1993 г., тя обаче бързо установила, че той харесва друг тип жени и бързо изгубил интерес към нея. После идва бракът с Киркоров от 1994 до 2005 г.

Агент

Когато руски войски навлязоха в територията на Украйна, Максим Галкин зае твърда позиция против. Бързо бе обявен за чуждестранен агент. По това време той бе в чужбина и като агент нямаше право да се връща. Алла Пугачова го подкрепи. Тя каза, че е направила всичко възможно да не го обявяват за агент, но това не се случило. Тогава тя също поискала и нея да я обявят за чуждестранен агент. Взела децата, малко долари и заминали за Израел. А там, според нейните думи, й се налагало да й направят животоспасяващи процедури.

Пугачова казва, че цял живот е изкарвала от война до война – дете от следвоенното време, брат й бил в Афганистан, после Чеченските събития, а сега и Украйна. „Страната ни е велика държава, но не й стига великодушие“ - отсича певицата. Не се смята за предател на родината и смята за своя отговорност като популярна личност да каже къде са грешките и нещата така, както тя ги вижда. Въздъхва: „Жалко ми е, че всичко това произлиза. Всичко това накрая ще свърши, но хората няма да ги върнеш“. А за себе си твърди: „Толкова наранявания получих в душата, че практически вече съм неуязвима“.

Добавя: „Чувствам се доста добре за възрастта си. Но болестите от детството се обаждат сега“. Според руската преса тя има сърдечносъдови проблеми, стенокардия, подагра, диабет.

Живот

Алла Пугачова твърди, че е щастлива сега. И казва как преди не е могла да бъде далеч от родината за повече от пет дена, но сега отдавна не се е прибирала. И е открила, че родината е там, където е семейството, а не гълъбите и врабчетата. Много от хората, които е обичала преди, вече ги няма. Казва, че Дворецът, както наричат имението й край Москва, не я интересува и ако искат да го конфискуват. „Има за какво и за кого да живея. Когато имам цел, ми се появява желание да живея. Децата ми дават десета младост. Доволна съм“. Те я наричат мамулечка, а Максим й вика булечка. Тя пък него го нарича Масаня или Масик.

Разбира се, че в момента няма как да не бълват и всякакъв огън и жупел по Алла. Тези дни дори й платиха място в най-луксозните московски гробища. Други я атакуват доста по-директно, правят й язвителни шаржове като ненаситна бабичка. А всъщност тя в момента изглежда в лицето доста по-млада, отколкото когато бе на 50, и това по снимките не е фотошоп. Но вътрешността е едно, останалото е тяло на 76.

Догодина Галкин навършва 50 и това е поводът да направи юбилейно турне из Европа и Близкия изток. София е една от спирките му. Очакваме с него да бъде и Алла, но засега няма официално потвърждение.

Твърди се, че само от авторски права на песните си получава годишен доход от 28 млн. рубли, което е над 567 000 лева.

Георги П. Димитров