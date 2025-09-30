Р аботата по новия „стоманен пръстен“ на Уилям и Кейт е в ход, тъй като те започват да ограждат забранена зона от 150 акра около постоянния си дом.

Принцът и принцесата на Уелс са наложили 3,7 километра лична зона около Форест Лодж, имение в георгиански стил в Големия парк Уиндзор.

Разбира се, че тези, които се осмелят да преминат покрай знаците „Влизането забранено“ – предназначени да предпазят Уилям, Кейт и трите им деца – ще бъдат незабавно арестувани, предава Daily Mail.

Нови изображения показват началото на подготовката, целяща да не се допускат граждани в района, тъй като коли и камиони пристигат, за да издигнат дървена ограда.

Вижда се най-съвременно оборудване, което помага на работниците, които изграждат новите мерки за сигурност.

Друг кадър показва прилагането на затварянето на паркинга в Уиндзор Грейт Парк – ход, който се оказа особено болезнен за местните жители.

Междувременно на място са пристигнали и пикапи, превозващи необходимите материали, за да се осигури пълна защита.

Плановете на Министерството на вътрешните работи означават, че имението ще получи най-новото оборудване за видеонаблюдение. Освен това районът около Forest Lodge ще стане определен като имот съгласно Закона за тежката организирана престъпност и полицията (SOCPA) от 2005 г.

Кейт и Уилям се преместиха в настоящия си дом, вилата „Аделаида“, включена в списъка на културните паметници от II степен, в Уиндзор Хоум Парк, през август 2022 г.

Въпреки това, херцогът и херцогинята на Кеймбридж оттогава търсят ново начало след няколко трудни години там, които включваха диагнозата рак както на Кейт, така и на краля.