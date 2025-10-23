Л егендата на киното Брижит Бардо беше принудена да публикува изявление в сряда, потвърждавайки, че не е мъртва, след скорошния си престой в болница.

МОЛЕТЕ СЕ: Една от най-големите филмови легенди на всички времена бере душа!

91-годишната актриса беше бясна, когато Акабабе - изключително популярен инфлуенсър, специализиран в новини за знаменитости в родината й - каза, че Брижит е починала в болница в Южна Франция . В публикации в X и Instagram, Акабабе написа: „Според моя ексклузивна информация, Брижит Бардо е починала днес. Ковчегът ѝ е поръчан в Сен Пол дьо Жара, департамент 09 (Ариеж)“.

Акабабе, чието истинско име е 27-годишната Анис Зитуни, добави: „Една икона си отиде, оставяйки след себе си незабравимо наследство и вечен отпечатък в сърцата на французите“.

Но няколко часа по-късно Брижит се обърна към X, за да обяви: „„Не знам кой е идиотът, който пусна тази фалшива новина за смъртта ми тази вечер, но знайте, че съм добре и че нямам намерение да се отказвам".

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Това се случва, след като Брижит беше изписана болница след операция, свързана с неразкрито пред медиите заболяване по-рано този месец.

Тя се върна в дома си в Сен Тропе, на Ривиерата, след лечение в продължение на три седмици в частна болница в близкия Тулон.

Миналата седмица френските медии съобщиха, че Брижит е в болница, страдаща от тежко заболяване, и е претърпяла операция.